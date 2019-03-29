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اونلاين | Dawriplus كورة اون لاين مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي bein sport

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Dawriplus كورة اون لاين مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي bein sport

يلتقي الفيصلي السعودي مع نظيره الاتحاد السعودي، ضمن منافسات الأسبوع 25 من مجريات دوري كأس ، وستقام المباراة غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، علي استاد مدينة المجمعة .

Dawriplus كورة اون لاين مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي bein sport

حيث التقي الفريقان من قبل في 25 مواجهة جاءت الغلبة لصالح العميد 13 فوز، وفاز الفيصلي في 5 مباريات وتعادلوا في 6، أكبر فوز للاتحاد علي الفيصلي كانت بنتيجة 5-1، وأكبر فوز للفيصلي علي الاتحاد كانت بنتيجة 3-0 يدخل الفيصلي المباراة كما انها ستقام على أرضه ووسط جمهوره وهذا سوف يساعده على خطف النقاط الكاملة للمباراة، لعب الاتحاد مباراة ودية استعدادا لمواجهة الفيصلي ضد نادي التسامح مساء الثلاثاء، وانتهت لصالح العميد بنتيجة2-0.

Dawriplus كورة اون لاين مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي bein sport

يأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، حيث لعب 24 مباراة فاز في 9 مباريات، تعادل في 6، خسر في 9 مباريات، على الجانب الاخر يأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، حيث لعب 24 مباراة، فاز في 5 مباريات، تعادل في 7 مباريات، خسر في 12 مباراة، وعلما بأن انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز الفيصلي بنتيجة 2-1.

Dawriplus كورة اون لاين مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي bein sport

وستقام المباراة غدا الجمعة عبر قنوات الرياضية 2 وقناة دوري بلس 2، الموافق 29 من هذا الشهر في تمام السادسة الا خمس، علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان.

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