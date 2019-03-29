اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي مباشر dawriplus مباريات اليوم الدوري السعودي بث مباشر al ittihad vs al faisaly ON

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي مباشر dawriplus مباريات اليوم الدوري السعودي بث مباشر al ittihad vs al faisaly ON

يلتقي اليوم الفيصلي مع نظيره الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

وستقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، علي استاد مدينة المجمعة الرياضية.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

وكان الفريقان قد تواجها من قبل في 25 مواجهة جاءت الغلبة لصالح العميد 13 فوز، وفاز الفيصلي في 5 مباريات وتعادلوا في 6 مباريات.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

أكبر فوز للاتحاد علي الفيصلي كانت بنتيجة 5-1، وأكبر فوز للفيصلي علي الاتحاد كانت بنتيجة 3-0 يدخل الفيصلي المباراة كما أنها ستقام على أرضه ووسط جمهوره وهذا سوف يساعده على خطف النقاط الكاملة للمباراة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

لعب الاتحاد مباراة ودية استعدادا لمواجهة الفيصلي ضد نادي التسامح مساء الثلاثاء الماضي، وانتهت لصالح العميد بنتيجة2-0.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

ويأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، حيث لعب 24 مباراة فاز في 9 مباريات، تعادل في 6، خسر في 9 مباريات.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

على الجانب الآخر يأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، حيث لعب 24 مباراة، فاز في 5 مباريات، تعادل في 7 مباريات، خسر في 12 مباراة، وعلما بأن انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز الفيصلي بنتيجة 2-1.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

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ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز السابع برصيد 33 نقطة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد ، تحضيراته لمباراة الفيصلي، التى تأتى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

ووصل إلى الرياض ثنائي فريق الاتحاد المغربيان كريم الأحمدي ومروان داكوستا، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة نادي الاتحاد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلى بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والفيصلى في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي للمحترفين)

المباراة: الفيصلي ضد الاتحاد الأسبوع: 25

الملعب: ملعب مدينة المجمعة الرياضية

المعلق : عبدالله الغامدي -عيسي الحربين

التوقيت: ستقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 29-3-2019 في تمام السابعة إلا خمس دقائق.

القنوات الناقلة للمباراة:

قناة دوري بلس 2

KSA Sports HD+2