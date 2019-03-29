اونلاين | Live دوري بلس: بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي في دوري كأس الامير محمد بن سلمان

تستعرض لكم بوابة الخليج 365 موعد مباراة الاتحاد والفيصلي القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها حيث ستقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

Live دوري بلس: بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي في دوري كأس الامير محمد بن سلمان

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي القادمة..

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ستقام مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في تمام الساعة الـ 5:55 مساء الجمعة المقبل بتوقيت مصر، الـ 6:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

Live دوري بلس: بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي في دوري كأس الامير محمد بن سلمان

القنوان الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي ..

ستنقل مباراة الاتحاد ضد الفيصلي عبر قناة KSA SPORT وتطبيق دوري بلس الحاصلتان على حقوق بث الدوري السعودي.

Live دوري بلس: بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي في دوري كأس الامير محمد بن سلمان

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الفيصلي على الاتحاد بثنائية مقابل هدف في الجولة 12 للدوري سجل هدف النمور فهد المولد وسجل هدفي الفيصلي دييجو كالديرون وإيجور روسي.