اونلاين | بث مباشر| مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم 29-3-2019

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بث مباشر| مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم 29-3-2019

بث مباشر لمباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي لايف اليوم الجمعة 29 مارس 2019، في لقاء الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد 2019 للأندية العربية الأبطال.

بث مباشر| مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم 29-3-2019

تقام مباراة النجم الساحلي التونسي VS المريخ السوداني بث مباشر بجودة عالية الأسطورة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة (توقيت مصر والأردن وفلسطين)، الثامنة مساء (توقيت السعودية وقطر والبحرين وجزر القمر ولبنان واليمن)، التاسعة مساء بتوقيت (دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، الخامسة مساء (توقيت المملكة المغربية وعاصمتها الرباط وموريتانيا وعاصمتها نواكشوط)، الخامسة مساء بتوقيت العاصمة التونسية.

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وكانت نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بسوسة هي فوز بطل تونس بنتيجة 1-0، لذا ليس أمام المريخ خيارات في مباراة الجمعة سوى تحقيق الفوز على الفريق التونسي والخصم القوي والعنيد.

بث مباشر| مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم 29-3-2019

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بث مباشر| مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم 29-3-2019



