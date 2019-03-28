اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 29 - 3 - 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 29 - 3 - 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الترجي الرياضي التونسي فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم الجمعة 29 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 17:00 بتوقيت تونس والمغرب). مواجهة السوبر الإفريقي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. Advertisements مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي في بث مباشر عبر الانترنت كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات. وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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