اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم الجمعة 29 - 3 - 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم الجمعة 29 - 3 - 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية يوم غداً الجمعة مباراة النصر ضد الهلال والتي يحتضنها ملعب إستاد الملك فهد الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



يستضيف إستاد الملك فهد بالرياض ديربي الكرة السعودية، فريق النصر “العالمي”وفريق الهلال “الزعيم” أول وثاني الترتيب في جدول الدوري السعودي للمحترفين 2018\2019، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 29 من مارس لسنة 2019، الموافق 22 من رجب لعام 1440هجرية، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي.

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ويدخل الفريقين اللقاء برغبة الفوز بنقاط المباراة الثلاثة، ففريق النصر يدخل القاء منتشياً بفوزة برباعية نظيفة علي فريق الوحدة في الجولة ال24،ليرفع رصيدة إلي النقطة ال55 بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال صاحب ال57 نقطة، وفي حالة فوز العالمي سيتصدر المسابقة.

أما الزعيم فتعادل في الجولة ال24 وخسر نقطتين ثمينتين في مشوار التتويج، بتعادلة مع أحد متزيل جدول الدوري في مفاجئة صادمة لعشاقة، التي كانت تأمل في الفوز لتوسيع الفارق مع النصر، ودخول الديربي بمعنويات مرتفعة ويسعي الزعيم لمصالحة جماهيرة في لقاء القمة، ونعرض علي متابعينا الكرام موعد المباراة الإستاد المقامة عليه والقناة الناقلة للمباراة في حالة عدم الحضور للإستاد.