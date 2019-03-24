اونلاين | كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا الآن | كورة ستار | kora star

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كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا الآن | كورة ستار | kora star

يستضيف المنتخب الهولندى نظيره الألمانى مساء اليوم الأحد، على ملعب "يوهان كرويف آرينا"، فى المباراة التى تجمع المنتخبين، ضمن الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020.

موعد مباراة هولندا ضد ألمانيا فى تصفيات أمم أوروبا

وتقام مباراة هولندا ضد ألمانيا فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا الآن | كورة ستار | kora star

هولندا أمام ألمانيا تعادلا 2-2 فى اخر مواجهة

يدخل المنتخب الألمانى العملاق مباراة اليوم الرسمية الأولى بعد مواصلة المدرب يواكيم لوف استبعاد النجوم بسبب تراجع النتائج وكان آخرهم الثلاثي جيروم بواتينج وماتس هوملز وتوماس مولر.

وشهد عام 2018 نتائج مخيبة للجمهور الألمانى، لعل أبرزها توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روسيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 2014، ثم هبوطه من المستوى الأول لمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

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كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا الآن | كورة ستار | kora star

مباراة هولندا ضد ألمانيا فى تصفيات أمم أوروبا

وكانت هولندا تفوقت على ألمانيا (3-صفر و2-2) فى دورى الأمم الأخيرة، كما أن المنتخب خسر لاعب الوسط سامى خضيرة سبتمبر الماضى، فيما أبعد صانع ألعاب أرسنال الإنجليزى مسعود أوزيل.

ولا يوجد لاعبون من الجيل الذهبي الذى حصل مونديال البرازيل 2014 حاليا سوى الحارس مانويل نوير الذى يطالب كثيرون بحلول حارس برشلونة تير شتيجن بدلا منه، كذلك لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى تونى كروس.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا الآن | كورة ستار | kora star

فى المقابل يعيش منتخب هولندا أيضا مرحلة إعادة بناء، ورغم النتائج الجيدة للبرتقالى يرى القائد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزى أن منتخب بلاده ليس مرشحا للفوز على ألمانيا.

وتخلى بعض نجوم الفترة السابقة عن القميص البرتقالى على غرار روبن فان بيرسى، ويسلى شنايدر وأرين روبن، ويعول الطواحين على نجوم أياكس امستردام فرانك دى يونج المنتقل إلى برشلونة الإسبانى بدءا من الموسم المقبل وقلب الدفاع ماتياس ليخت.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا الآن | كورة ستار | kora star

وفى تاريخ مواجهات المنتخبين فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 11 لهولندا وتعادلا 16 مرة.