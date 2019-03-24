رياضة | موعد مباراة ليبيا ضد جنوب افريقيا الأحد 24 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليبيا ضد جنوب افريقيا الأحد 24 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد مباراة ليبيا ضد جنوب افريقيا ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 في المباراة التي يحتضنها ملعب الطيب المهيري.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالمنتخبين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا

وكانت مباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا في الجولة الثانية قد إنتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب موزيس مابيدا في المباراة التي أقيمت يوم الثامن من شهر سبتمبر 2018.

ويطمح المنتخب الليبي في الفوز بهذه المباراة من أجل العبور إلى بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في مصر صيف العام الجاري 2019.

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في المقابل يدخل المنتخب جنوب أفريقيا المباراة بنية الحصول على نقطة وحيده تكفي لعبوره إلى الكان رفقة المنتخب النيجيري الذي تأهل كمتصدر للمجموعة.

توقيت متابعة مباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا اليوم الأحد:

تبدأ مباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا والتي تجمع المنتخبان لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا والتي تجمع المنتخبان على ملعب الطيب المهيري عبر قنوات beIN SPORT Hd الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاندية الافريقية ويعلق عليها المعلق الليبي الكبير محمد بركات.

