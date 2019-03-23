كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot اونلاين | شغال ماتش منتخب مصر...

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم يلا شوت yalla shoot اونلاين في تصفيات أفريقيا، يدخل منتخب مصر مباراته اليوم ضد منتخب النيجر في ختام تصفيات الأمم الأفريقية بعد ضمان التواجد في البطولة التي تستضيفها الملاعب المصرية خلال يونيو القادم، وسنمدك بروابط يلا شوت مشاهدة مصر والنيجر بث مباشر قبل بداية اللقاء مباشرة.

يلا شوت مصر والنيجر مباشر، وجمع منتخب مصر 12 نقطة من خمس مباريات في التصفيات الأخيرة، بعد الفوز في أربعة لقاءات قبل الخسارة من تونس في الجولة الأولى، ويحتل المركز الثاني مؤقتاً في المجموعة خلف منتخب تونس الذي نجح في الوصول للنقطة 15 بعد فوزه أمس على أسواتيني ” سوازيلندا سابقاً”، وسنوفر لكم بث مباشر مصر والنيجر كورة اونلاين بالأسفل.

مصر والنيجر بث مباشر اونلاين bein sport hd 3، تنطلق مشاهدة لقاء مصر والنيجر في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، وتشهد المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والمتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي أخر عامين، وذلك بهدف الراحة، حيث أن المباراة لا تمثل أي أهمية لمنتخب الفراعنة، وقد يشارك النجم الشاب عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري لأول مرة بقميص المنتخب الوطني.

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يلا شوت مصر والنيجر مباشر، أعلن أجيري التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام النيجر، وجاءت على الوضع التالي:- في حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع، محمد هاني، احمد أيمن منصور، كريم حافظ، وفي الوسط علي غزال، عمرو السولية، عمار حمدي، نبيل عماد “دونجا”، عمرو وردة، وفي خط المقدمة أحمد حسن “كوكا”.