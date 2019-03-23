Livehd7 رابط الاسطورة مباراة الهلال واحد السعودي أحد ضد الهلال بث مباشر “بث مباشر يلا شوت” مباريات...

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رابط مباراة الهلال واحد

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نتابع معكم الأخبار المتنوعة حول مباراة اليوم الهامة الهلال وأحد

رابط مباراة الهلال واحد

نتيجة مباراة الذهاب انتهت لصالح نادي الهلال السعودي، حيث فاز بنتيجة 1-0 على نادي أحد السعودي، سجل الهدف اللاعب المميز جوميز، الذي يعد إضافة قوية لنادي الهلال السعودي، منذ قدومه سجل العديد من الأهداف، وصنع العديد من الأهداف أيضًا، ونتابع معكم الإحصائيات المختلفة في السطور المقبلة.

سجل الأبطال في الدوري السعودي

نادي الهلال السعودي يعد أعلى الأندية السعودية تحقيقًا للقب، وذلك بعد أن حقق بطولة الدوري السعودي 15 بطولة من قبل، آخرها بطولة عام 2017-2018، وحصل على مركز الوصيف في 13 بطولة، ويعد من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب، ونتابع معكم الإحصائيات العامة للفريق في الدوري السعودي حتى الآن بعد مرور 23 جولة حتى الآن.

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إحصائيات الفرق في الدوري حتى الآن

نادي الهلال السعودي سجل العديد من الأرقام المميزة، ويعتبر جوميز هو هداف الفريق، حيث سجل 17 هدف، وصنع سبعة أهداف، ويأتي كارلوس إدواردو في المركز الثاني برصيد تسعة أهداف، ومحمد إبراهيم كنو في المركز الثالث في الهدافين برصيد خمسة أهداف، واللاعب محمد الشلهوب صنع ستة أهداف، واللاعب محمد البريك صنع خمسة أهداف، ونادي الهلال سجل حتى الآن 56 هدف، وحصل على 11 ركلة جزاء منذ بداية الموسم، وحصل على 47 كارت أصفر، وحصل على ستة كروت حمراء.

بينما نادي أحد حتى الآن له أرقام ضعيفة بعض الشئ، حيث يعتبر الهداف الخاص به هو اللاعب لوكاس ريبامار، الذي سجل 3 أهداف، واللاعب كارل مجاني الذي سجل 3 أهداف وصنع هدف، واللاعب رائد عبد الله الغامدي الذي سجل 3 أهداف، وصناع الألعاب هو اللاعب محمد عطية الذي صنع ثلاثة أهداف، واللاعب أبودي الذي صنع هدف واحد، وسجل نادي أحد 18 هدف فقط، وحصل على ثلاث ضربات جزاء، وحصل على 52 كارت أصفر، وحصل على ثلاثة كروت حمراء.

ترتيب الفرق قبل مباراة اليوم

صراع متميز بين المتصدر والمتزيل لجدول الترتيب، حيث يحتل نادي الهلال الصدارة برصيد 56 نقطة، من أصل 23 مباراة خاضها، وفاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر سوى في مباراة واحدة، بينما نادي أحد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، بعد أن فاز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في خمسة وخسر في 15 مباراة، بعد أن خاض 23 مباراة منذ بداية الموسم.

بطاقة المباراة

رابط مباراة الهلال واحد

الأسبوع 24 الدوري السعودية لكرة القدم

على ملعب إستاد جامعة الملك سعود

تعليق بلال علام وعيسى الحربين

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب فوز الهلال بنتيجة 1-0

توقيت المباراة اليوم السبت 23 مارس الساعة 8:05 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 7:05 مساءًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية

البث المباشر

نتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، وذلك عبر نقل رابط مباراة الهلال واحد، وذلك في الدوري السعودي، كأس دوري محمد بن سلمان، ونرصد لكم الفيديو الخاص بالبث قبل بدء اللقاء بقليل، ونتابع معكم القناة الناقلة للمباراة ونقوم بتحديثها في حالة إنقطاع البث، وننقل فيديو إحتياطي للبث، وكذلك إضغط على الصورة في حالة إنقطاع البث، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.