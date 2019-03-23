شكرا لقرائتكم تداول صور "ماكيت" استاد القاهرة قبل إستضافة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عبر "فيس بوك"، عدد من الصور التى سيصبح عليها استاد القاهرة الدولى، الذى يتم تطويره لاستقبال مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تنظمها مصر .

ستاد القاهرة هو الاستاد الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم وكانت تقام عليه مباريات الأهلي والزمالك، تم تأسيسه عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر تحت اسم ستاد ناصر، وتم تجديده عام 2004 قبل استضافة مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

تكلفة تجديد الاستاد قُدرت بقيمة 150 مليون جنيه، ويتسع إلى ما يقرب من 75 ألف مشجع.

ستاد القاهرة فى شكله الجديد



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ستاد القاهرة فى شكله الجديد

ستاد القاهرة فى شكله الجديد