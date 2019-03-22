بيع «علكة» أليكس فيرجسون بمبلغ خيالي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بيعت آخر “علكة” مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تولى تدريب “الشياطين الحمر” 27 عاما، وذلك في مزاد علني بـ515 ألف دولار.

أحد مشجعي نادي ويست بروميتش الإنجليزي، كان قد قرر عرض علكة ممضوغة من قبل أليكس فيرجسون، على موقع “إيباي” الإلكتروني المتخصص في بيع وشراء السلع.

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المشجع كان قد حصل على العلكة بعدما قام فيرجسون بإلقائها مع نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه بروميتش، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013 في آخر مباراة للسير كمدرب للفريق الأحمر.

العلكة الصغيرة تم إيداعها في صندوق زجاجي مع قاعدة خشبية، وتم عرضها في مزاد علني بدأ بـ150 ألف جنيه استرليني، لتباع مقابل 390 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 515 ألف دولار.. وقال منظمو هذا الحدث إن ريع المزاد ذهب بالكامل لمؤسسة خيرية من مؤسسات نادي مانشستر يونايتد.

فيرجسون - الذي أشرف على تدريب فريق الشياطين لمدة 27 عاما قاده فيها لخوض 1500 مباراة، اشتهر بمضغه الدائم للعلكة طوال مباريات الفريق، حيث بات محط أسئلة الجماهير عن سر هذه العادة الغريبة التي اشتهر بها.