انت الان تتابع حمدي النقاز: استبعادي من معسكر تونس فني وليس تأديبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

حمدي النقاز

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، السبب وراء استبعاده من معسكر المنتخب التونسي، الذي يستعد لخوض مباراتين أمام إي سواتيني (سوازيلاند)، اليوم الجمعة، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وأمام المنتخب الجزائري وديًا، علمًا بأن النقاز خرج مصابا في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، من مباراة الزمالك أمام مضيفه المقاولون، على ملعب بترو سبورت، وحل بدلا منه حازم إمام قائد الفريق، في مشهد أثار إحباط الجماهير البيضاء، خاصة أن التونسي بات أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب السويسري كريستيان جروس.

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وقال الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن استبعاده من معسكر منتخب تونس أمر فني، ولا صحة إطلاقا لما تردد حول استبعاده لأمور تأديبية. وكانت بعض التقارير التونسية قد تحدثت في وقت سابق، عن قرار استبعاد النقاز من معسكر "نسور قرطاج"، على خلفية تصريحات اللاعب السابقة، التي أدلى بها