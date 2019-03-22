حمدي النقاز: استبعادي من معسكر تونس فني وليس تأديبيا

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٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
حمدي النقاز
كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، السبب وراء استبعاده من معسكر المنتخب التونسي، الذي يستعد لخوض مباراتين أمام إي سواتيني (سوازيلاند)، اليوم الجمعة، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وأمام المنتخب الجزائري وديًا، علمًا بأن النقاز خرج مصابا في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، من مباراة الزمالك أمام مضيفه المقاولون، على ملعب بترو سبورت، وحل بدلا منه حازم إمام قائد الفريق، في مشهد أثار إحباط الجماهير البيضاء، خاصة أن التونسي بات أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب السويسري كريستيان جروس.
وقال الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن استبعاده من معسكر منتخب تونس أمر فني، ولا صحة إطلاقا لما تردد حول استبعاده لأمور تأديبية. وكانت بعض التقارير التونسية قد تحدثت في وقت سابق، عن قرار استبعاد النقاز من معسكر "نسور قرطاج"، على خلفية تصريحات اللاعب السابقة، التي أدلى بها
وكانت بعض التقارير التونسية قد تحدثت في وقت سابق، عن قرار استبعاد النقاز من معسكر "نسور قرطاج"، على خلفية تصريحات اللاعب السابقة، التي أدلى بها في يناير الماضي، ضد مكرم الميساوي حارس مرمى منتخب تونس لكرة اليد، وأسامة حسني لاعب منتخب اليد، بسبب دخول الثنائي في مشاجرة مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي
وأصبح حمدي النقاز جاهزا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، يوم 30 مارس المقبل، وتأكد حاجة اللاعب لبعض الراحة التي سيحصل عليها مع الفريق، والتي أقرها الجهاز لمدة ثلاثة أيام، وسيكون جاهزا تماما في المران الأول للفريق الأبيض، استعدادا لمباراة الكلاسيكو أمام الأهلي.
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