انت الان تتابع الأهلي عن أزمة برج العرب: اتحاد الكرة هو المسؤول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف الفريق من خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الخاص بنقل مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما رفض الكاف خوض أي مباريات على ملعب برج العرب، بسبب سوء أرضية الملعب، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن النادي ليس له علاقة بأي خطابات من كاف، مؤكدًا أنه أمر يخص اتحاد الكرة وهو المسؤول عن توفير الملعب، علمًا بأن المارد الأحمر حدد مسبقًا ثلاثة ملاعب لخوض مبارياته الإفريقية وهي استاد القاهرة واستاد السلام واستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

Advertisements

وطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحاد المصري، تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب، تقام عليه مباراتا العودة للدور ربع النهائي في بطولتي الأندية الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - كأس الكونفدرالية)، اللتين تأهل إليهما كل من الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تقام مباراتا العودة لهذا الدور في مصر. وأرسل