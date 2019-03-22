انت الان تتابع الأهلي عن أزمة برج العرب: اتحاد الكرة هو المسؤول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الأهلي
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف الفريق من خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الخاص بنقل مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما رفض الكاف خوض أي مباريات على ملعب برج العرب، بسبب سوء أرضية الملعب، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن النادي ليس له علاقة بأي خطابات من كاف، مؤكدًا أنه أمر يخص اتحاد الكرة وهو المسؤول عن توفير الملعب، علمًا بأن المارد الأحمر حدد مسبقًا ثلاثة ملاعب لخوض مبارياته الإفريقية وهي استاد القاهرة واستاد السلام واستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
وطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحاد المصري، تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب، تقام عليه مباراتا العودة للدور ربع النهائي في بطولتي الأندية الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - كأس الكونفدرالية)، اللتين تأهل إليهما كل من الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تقام مباراتا العودة لهذا الدور في مصر. وأرسل
وأرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا للاتحاد المصري يتضمن هذا الطلب، مشيرًا إلى أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن جيدة، خلال مباريات بطولتي الأندية الإفريقية التي أقيمت عليه خلال الفترة الأخيرة في مرحلة المجموعات.
وحسب الموقع الرسمي لكاف سيقام لقاء الذهاب بين صن داونز والأهلي يوم السبت 6 إبريل على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما سيقام لقاء العودة يوم السبت 13 إبريل في تمام الساعة السادسة مساءً.
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