انت الان تتابع الفرنسيون الأعلى أجرا.. جريزمان يطيح ببوجبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

أنطوان جريزمان

تصدر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة الرياضيين الفرنسيين الأعلى أجرا في 2018، حسب القائمة التي نشرتها صحيفة (ليكيب) الرياضية، وعقب تجديد عقده مع الروخيبلانكوس الصيف الماضي، جاء جريزمان لأول مرة على رأس قائمة الرياضيين الفرنسيين الأعلى أجرا، ليزيح بذلك نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا من قمة التصنيف، ووفقا لصحيفة (ليكيب)، فإن صافي أرباح المهاجم الفرنسي ارتفع من عشرة ملايين يورو إلى الضعف منذ تجديد عقده، فضلا عن الأرباح التي حققها من عقود الإعلانات، ليصل إجمالي ربحه إلى 33 مليون يورو خلال العام الماضي.

Advertisements

وفي المركز الثاني من هذه القائمة، جاء نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي البالغ من العمر 20 عاما، حيث قفز تسعة مراكز بفضل راتبه التصاعدي مع فريقه بالإضافة إلى أرباح الإعلانات، ما سمح له بالوصول إلى 27.7 ملايين يورو. أما بول بوجبا الذي كان يتصدر القائمة العام السابق، فتراجع للمركز الثالث بـ22.1 مليون