انت الان تتابع بيل: رونالدو مذهل.. وما فعله لريال مدريد لا يُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

جاريث بيل

نفى الدولي الويلزى جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وجود أي علاقات متوترة مع زميله السابق في الفريق الملكي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في أثناء وجود الأخير داخل أروقة سانتياجو برنابيو. وتردد في ما سبق أن العلاقة بين بيل وكريستيانو رونالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» 5 مرات، بدأت في التوتر خلال الفترة التي سبقت رحيل الأخير إلى الدوري الإيطالي، وبالتحديد أوائل الصيف الماضي، علمًا أن الدولي الويلزي يقدم أداء غير مُرضٍ مع ريال مدريد منذ انتقال رونالدو إلى السيدة العجوز.

وقال بيل في تصريحات لشبكة (بي تي سبورتس) الإنجليزية: "كريستيانو لاعب مذهل، واستمتعت باللعب معه، ويبالغ الإعلام في تصعيد تلك المشكلات التي لم تكن موجودة في الأساس، وكانت علاقتنا على ما يُرام". وأكمل الدولي الويلزي: "كريستيانو رونالدو لاعب مذهل، وما فعله لريال مدريد بالأهداف التي سجلها لا يُنسى، رونالدو

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