زيدان يطمئن على جاهزية مصابي ريال مدريد

خاض فريق ريال مدريد المران الأخير في الأسبوع، اليوم الجمعة، بدون اللاعبين الدوليين الـ13 الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، والتي تشهد مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020".

وانطلق المران بمشاركة 8 لاعبين فقط من الفريق الأول، هم إيسكو، ومارسيلو، وناتشو، وماريانو دياز، وكريم بنزيما، وإبراهيم دياز، وأودريوزولا، وماركوس يورينتي.

وواصل لوكاس فاسكيز وداني كارفاخال عملية التعافي من إصاباتهما العضلية، فيما استكمل البرازيلي فينيسيوس جونيور تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، قبل العودة من جديد إلى المران الجماعي، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، "موها" حارس فريق الكاستيا، و"ألتوبي" حارس فريق الشباب خلال المران، لتعويض مشاركة الثنائي الأساسي في حراسة مرمى الفريق الملكي، رفقة منتخباتهم الوطنية.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على يومين إجازة، قبل العودة إلى العمل، يوم الاثنين المقبل، من أجل مواصلة التحضيرات لاستئناف مباريات الموسم، التي يبحث خلالها الفريق عن الوصول إلى أفضل جاهزية بعدما خرج من سباق العام بحصاد خال من الألقاب.