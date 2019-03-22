رينارد يعلن تشكيلة المغرب لمواجهة مالاوي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيلة الأساسية للأسود، التي ستواجه مالاوي، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وضمن منتخب المغرب، التأهل للبطولة القارية، حيث يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، الكاميرون.

وجاءت تشكيلة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي

Advertisements

الدفاع: وليد الحجام ـ عبد الكريم باعدي ـ بدر بانون - يونس عبد الحميد

الوسط: يوسف أيت بناصر - المهدي بو ربيعة - عبد الإله الحافيظي

الهجوم: زكرياء حدراف - أيوب الكعبي - أسامة الإدريسي