شكرا لقرائتكم عامر حسين: برج العرب سيكون جاهزا قبل قمة 30 مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن عملا مكثفا يجرى حاليا باستاد برج العرب لتهيئة ملعبه لاستضافة لقاء القمة بين الزمالك والأهلى يوم 30 مارس الحالى، إضافة إلى مباريات الفريقين فى بطولتى الأندية الأفريقية.

تقرر نقل مباريات الدورى التى كانت مقررا اقامتها عليه إلى ملعب حرس الحدود بالإسكندرية لتخفيف الحمل على برج العرب والحفاظ على جودته من أجل المباريات الأفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة.