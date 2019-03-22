شكرا لقرائتكم الأهلى يتقدم على شبين بهدف صالح جمعة فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الأهلى الشوط الأول من مباراته الودية المقامة حالياً أمام فريق جمهورية شبين المقامة على ملعب التتش بالجزيرة، بالتقدم بهدف نظيف. سجل هدف الأهلى الوحيد صالح جمعة فى الدقيقة 33 من ضربة جزاء. وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: على لطفى فى حراسة المرمى أمامه احمد فتحى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمود وحيد وفى خط الوسط حسام عاشور والعربى بدر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالى ضمن منافسات الدورى الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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