شكرا لقرائتكم مدرب بلجيكا يتحدث عن مستقبل المنتخب بعد ثلاثية روسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منتخب بلجيكا

أشاد الإسبانى روبرتو مارتينيز المدير الفنى لـ منتخب بلجيكا بلاعبيه الشباب، بعد الفوز على روسيا 3-1 أمس الخميس فى افتتاح تصفيات يورو 2020.

وخص مارتينيز بالإشادة يورى تيليمانز لاعب ليستر سيتى الذى سجل الهدف الأول، بالإضافة إلى اللاعب ديندونكر.

وتحدتث مارتينيز، قائلا "عندما يلعب هازارد بهذا الشكل عليك فقط الجلوس والاستمتاع به، لكننا أشركنا أيضًا لاعبين من أصحاب الخبرة القليلة".

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ززاصل مارتينيز، قائلا "ديندونكر ويورى تيليمانز أظهرا أن هناك العديد من اللاعبين الأصغر سنا ينتظرون إحراز تقدم، لقد تعلموا الكثير خلال العام الماضى ولعبوا كما لو كانوا لاعبين يلعبون منذ فترة طويلة".

وتابع المدير الفنى، "عروضهم ترسل رسالة واضحة لكرة القدم البلجيكية، إنهم لاعبان كسبوا خطوطهم فى كرة القدم البلجيكية ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أندية خارج البلاد".



تيليمانز

ديندونكر