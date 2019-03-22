رمضان ونيدفيد يقودان المنتخب الأولمبى أمام أمريكا...

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جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى تشكيله لمواجهة أمريكا الودية فى أسبانيا. وجاء التشكيل كالتالى: Advertisements عمر رضوان حارس مرمى ورباعى الدفاع محمد صادق ومحمود الجزار وأسامة جلال وأحمد بيكهام وفى نصف الملعب أكرم توفيق وكريم نيدفيد وثلاثى صناع اللعب أحمد حمدى وناصر ماهر ورمضان صبحى ومهاجم وحيد أحمد ياسر ريان.

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