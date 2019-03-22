شكرا لقرائتكم المغرب يتعادل سلبيا مع مالاوى فى مباراة "تحصيل حاصل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى منتخب المغرب مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل بالتعادل السلبى مع مالاوى فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "كاموزو ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب خاض مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، منير المحمدى فى حراسة المرمى، بدر بانون، يونس عبد الحميد، عبد الكريم باعدى، وليد الحجام، يوسف أيت بناصر، مهدى بوربيعة، عبد الإله حافيظى، أيوب الكعبى، أسامة إدريسى، زكريا حدراف.

مباراة المغرب ومالاوى كانت "تحصيل" حاصل"، بعدما نجح منتخب المغرب فى خطف بطاقة الصعود الاولى عن المجموعة الثانية، فيما ودع منتخب مالاوى سباق التصفيات.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 11 نقطة فى صدارة منتخب المجموعة الثانية، بينما رفع منتخب مالاوى رصيد إلى 5 نقاط فى المركز الرابع والأخير.

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ويلتقى غداً الكاميرون مع جزر القمر ضمن منافسات المجموعة ذاتها، ويحتاج منتخب الكاميرون لحصد نقطة على أرضه ضد جزر القمر، فيما يدخل منتخب جزر القمر مباراة الغد تحت شعار "لا بديل عن الفوز" لحجز تذاكر السفر إلى مصر للمشاركة فى البطولة القارية.

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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