شكرا لقرائتكم أحد السعودى يفسخ عقد أحمد جمعة بعد إصابته بالصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادى أحد قرر فسخ التعاقد بالتراضى مع المهاجم المصرى أحمد جمعة.

وقال محمد العلوى فى تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن أحمد جمعة أصيب بقطع فى الرباط الصليبى، وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالى.

وأضاف أن نادى أحد سيطلب من الاتحاد السعودى لكرة القدم، الحصول على الموافقة بضم لاعب أجنبى آخر، بدلاً من أحمد جمعة الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من المصرى البورسعيدى على سبيل الإعارة.

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