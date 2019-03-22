شكرا لقرائتكم أوروجواى تلقن كوبر الهزيمة الثانية مع منتخبين مختلفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب أوروجواى فوزاً عريضاً على أوزبكستان بقيادة هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الصين الودية. وسجل أهداف منتخب أوروجواى، كريستيان ستوانى "هدفين"، وجاستون لوبيز "هدف" فى الدقائق 5 و23 و82 من عمر المباراة. ويستعد منتخب أوروجواى للمشاركة فى النسخة الـ 46 من بطولة "كوبا أمريكا" التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبلين. Advertisements وأوقعت قرعة بطولة "كوبا أمريكا"، منتخب أوروجواى، فى منافسة قوية مع منتخبات تشيلى والإكوادور واليابان، بالمجموعة الثالثة والأخيرة. جدير بالذكر أن أوروجواى حققت الفوز على كوبر للمرة الثانية مع منتخبين مختلفين بعدما سبق وفازت علي المنتخب المصرى في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم الأخيرة فى روسيا 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوروجواى تلقن كوبر الهزيمة الثانية مع منتخبين مختلفين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.