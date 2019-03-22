شكرا لقرائتكم تعرف على هدافى تصفيات أمم أفريقيا 2019 قبل جولة الختام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر النجم النيجرى أوديون إيجالو قائمة صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف دون، ويليه كل من عبد الرازق لاعب منتخب بوروندى بـ5 أهداف، ثم يأتى محمد صلاح نجم فريق ليفربول فى المرتبة الثالثة برصيد أربعة أهداف.



اوديون ايجالو



وعلى الرغم من تبقى مباراة وحيدة لمنتخب مصر غدا أمام النيجر إلا أن محمد صلاح نجم الفراعنة سيغيب عن اللقاء ومن ثم سيخسر لقب هداف التصفيات، وتساوى معه كل من أنيس سلتو نجم منتخب ليبيا، نوليدج موسونا لاعب زيمبابوى، تييفى بيفوما نجم الكونغو، ماتيوس جاليانو كوستا لاعب أنجولا، كاروليس أندريا من مدغشقر، الفارو بن محمد لاعب فريق جزر القمر.

يخوض منتخب مصر بقيادة خافير أجيرى مباراته غدا أمام منتخب النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات فى تمام الخامسة والنصف، على استاد الجنرال سيناى كاونتشى.