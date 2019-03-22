شكرا لقرائتكم دقيقة حداد قبل مباراة الأهلى وشبين على والد محمد معروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الأهلى وجمهورية شبين على الوقوف دقيقة حداد قبل إنطلاق مباراة الفريقين المُقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة حداداً على والد الحكم الدولى محمد معروف الذى توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: على لطفى فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمود وحيد وفى خط الوسط حسام عاشور والعربى بدر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس الحالى ضمن منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها على استاد برج العرب بالإسكندرية.