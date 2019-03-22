شكرا لقرائتكم الزمالك يختار "بتروسبورت" بديلا لبرج العرب لبطولة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن النادى الأبيض حدد ملعب بتروسبورت بديلا لاستاد برج العرب لاستضافة مباريات الفريق الأفريقية بعد طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتحديد الأهلى والزمالك لملاعب بديلة لاستاد برج العرب فى منافسات ربع النهائى الأفريقى الذى يواجه فيه الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية.

تابع المصدر ذاته أن مسئولى الزمالك سوف يقترحون فى حالة عدم الحصول على موافقة الأمن بخوض مبارياته فى بتروسبورت، أن يتم تنسيق مع اتحاد الكرة من أجل الحصول على موافقة الكاف بأن يكون ملعب الجيش بالسويس هو البديل للفريق الأبيض بالمباريات الأفريقية خاصة أنهليس ضمن الملاعب التى حددها الزمالك فى بداية المسابقة لاستضافة مبارياته.

وكان الزمالك قد حدد 3 ملاعب فى بداية الكونفدرالية لاستضافة مبارياته وهم القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب ولن يتمكن الأبيض من خوض مواجهاته حاليا باستاد القاهرة لتجهيزه لكأس الأمم الأفريقية لذلك سيحدد بتروسبورت بديلا لبرج العرب مع مقترح خوض المباريات بالسويس فى حالة عدم الحصول على موافقة بحضور جماهير الفريق فى ملعب بتروسبورت.