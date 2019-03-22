شكرا لقرائتكم بروفة القمة تمنح بدلاء الأهلى الفوز بثنائية أمام شبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الأهلى علي نظيره جمهورية شبين بثنائية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الجمعة، علي ستاد التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك. سجل هدفى الأهلى صالح جمعة فى الدقيقة 33 من ضربة جزاء ومحمد شريف في الدقيقة 78. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. Advertisements بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وفي خط الوسط حسام عاشور والعربي بدر واسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو. وفي الشوط الثاني أطمأن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على عدد كبير من لاعبيه حيث أجرى العديد من التغييرات ودفع بكلاً من مروان محسن ومحمد نجيب ومحمد شريف وأحمد حمودي وحسين الشحات وباسم علي وأحمد علاء ومصطفي الياس في الشوط الثاني ليطمأن عليهم قبل قمة الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروفة القمة تمنح بدلاء الأهلى الفوز بثنائية أمام شبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.