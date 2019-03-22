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عامر حسين يعلن نقل مباريات الدورى من برج العرب لتجهيزه للقمة وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن هناك عملا مكثفا يجرى حاليا بستاد برج العرب لتهيئة الملعب لاستضافة لقاء القمة بين الزمالك والأهلى يوم 30 مارس الحالى إضافة إلى مباريات الفريقين في بطولتي الأندية الأفريقية.

 

أوضح رئيس لجنة المسابقات إنه تقرر نقل مباريات الدورى التي كانت من المقرر اقامتها على ملعب برج العرب إلى ملعب حرس الحدود بالإسكندرية لتخفيف الحمل على برج العرب والحفاظ على جودته من أجل المباريات الأفريقية.

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وكان الاتحاد الإفريقى قد طالب بتحديد الأهلى والزمالك لملاعب بديلة لبرج العرب فى الساعات الأخيرة وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى إنه جارى تجهيز الملعب لمباراة القمة والمباريات الأفريقية.

 

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