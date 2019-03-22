شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يهاجم أمريكا بـ"رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى عن تشكيلة الفراعنة التى ستواجه نظيره منتخب أمريكا فى المباراة الودية التى تجمعهما مساء اليوم، فى معسكر الفراعنة فى أسبانيا. جاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالى: جاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالى: حراسة المرمى: عمر رضوان. خط الدفاع: محمود الجزار، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، كريم نيدفيد، أحمد حمدى، محمد صادق، ناصر ماهر. Advertisements خط الهجوم: رمضان صبحى، أحمد ياسر ريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبى يهاجم أمريكا بـ"رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.