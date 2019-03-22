شكرا لقرائتكم خبر عن البيلى يودع منافسات بطولة عمان الدولية للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة عمان الدولية ، التى تقام بمسقط ، وتستمر حتى 24 مارس الجارى وقد ودع اللاعب البطولة من منافسات دور الـ 64 لفردى لرجال ، بنتيجة 4/3 أمام لاعب رومانيا كما خسر أحمد صالح أمام لاعب ألمانيا 4/1 بمنافسات نفس الدور أيضا.

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