شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يظهر فى الكادر قبل القمة بهدف للأهلي أمام شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى فريق الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية المقامة حالياً أمام فريق جمهورية شبين المقامة علي ملعب التتش بالجزيرة بالتقدم بهدف نظيف. سجل هدف الأهلي الوحيد صالح جمعة في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، ليظهر اللاعب المستبعد لعدم الجاهزية الفنية فى الكادر لامكانية تجهيزه للمشاركة فى القمة. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وفي خط الوسط حسام عاشور والعربي بدر واسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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