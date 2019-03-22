شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز برج العرب للقاء القمة والمباريات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن عملا مكثفا يجرى حاليا باستاد برج العرب لتهيئة ملعبه لاستضافة لقاء القمة بين الزمالك والأهلى يوم 30 مارس الحالى إضافة إلى مباريات الفريقين فى بطولتى الأندية الأفريقية. Advertisements وتقرر نقل مباريات الدورى التى كانت مقررا اقامتها عليه إلى ملعب حرس الحدود بالأسكندرية لتخفيف الحمل على برج العرب والحفاظ على جودته من أجل المباريات الأفريقية. ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة.

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