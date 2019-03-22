شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلى من أكثر الأندية مشاركة فى البطولات الأفريقية على مدار التاريخ، محققا العديد من الأرقام القياسية يصعب على أى نادى فى أفريقيا تخطيها.

وتصدر الأهلى المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، بعد الفوز على شبيبة الساورة فى الجولة السادسة بثلاثية، ويرصد الخليج 365 أبرز أرقام الأهلى فى أفريقيا.

• لعب الأهلى فى أفريقيا 350 مباراة .

• حقق الفوز فى 176 لقاء .

• تعادل الأهلى فى 93 مباراة .

• خسر فى 81 مباراة

• له 522 هدفا .

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• عليه 268 هدفا .

• الهداف الخطيب برصيد 37 هدفا

• 8 بطولات فى دورى الأبطال

• بطولة وحيدة فى الكونفدرالية

• 6 بطولات سوبر أفريقى

• 4 ألقاب فى أبطال الكؤوس

• بطولة أفروآسيوية