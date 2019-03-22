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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، جروس يطلب تقريراً عن الأهلى قبل لقاء القمة، والأهلي يواجه شبين ودياً اليوم فى التتش استعداداً للزمالك.

جروس يطلب تقريراً عن الأهلى قبل لقاء القمة

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير تفصيلى عن فريق الأهلي، قبل لقاء القمة الذي سيجمعهما يوم 30 من الشهر الجاري علي ستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالدوري.

الأهلي يواجه شبين ودياً اليوم فى التتش استعداداً للزمالك

يخوض الأهلي بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، مواجهة ودية أمام جمهورية شبيبن في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة وذلك في إطار التحضير لمواجهة القمة أمام الزمالك.

الزمالك يتكلف 4 ملايين جنيه لتكملة سباق الدورى بحكام أجانب

سيتكلف نادى الزمالك قرابة 4 ملايين جنيه لتنفيذ قراره بطلب استقدام حكام أجانب فى باقى مباريات الفريق الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز التى يحتل الفريق صدارتها برصيد 53 نقطة، حيث يتبقى للفريق الأبيض 12 مباراة فى الموسم الجارى.

الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لإنبى فى غياب سيدومير

يبدأ فريق الإسماعيلى اليوم، الجمعة، تدريباته استعداداً للقاء إنبى فى غياب البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للفريق، الذى حصل على إجازة قصيرة للسفر لبلاده عقب وداع الدراويش لدورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

مختار مختار يجتمع مع حارس الإنتاج الحربى بعد "صدمة" عامر عامر

عقد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، جلسة مع أحمد يحيى حارس مرمى فريقه فى محاولة لتجهيزه نفسياً ومعنوياً للمشاركة بشكل أساسى بعد إصابة زميله عامر عامر مع الفراعنة .

أجاى يظهر فى الأهلى اليوم بعد عودته من نيجيريا استعدادا للقمة

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يظهر النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى، بمقر ناديه اليوم الجمعة على هامش المباراة الودية التى يخوضها الفريق أمام جمهوية شبين، التى تأتى استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.

النيجر تطالب منتخب مصر بتعديل موعد المران الأخير قبل مواجهة الغد

طلب اتحاد النيجر لكرة القدم من مسئولى منتخب مصر تعديل موعد مران الفراعنة الوحيد قبل مباراة الغد بين المنتخبين على ملعب الجنرال سيناى كوناشى فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمّم أفريقيا 2019.