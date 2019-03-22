7 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى بعد انتهاء فترة توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الاسماعيلى لخوض سبعة مباريات نارية بمسابقة الدورى الممتاز عقب انقضاء التوقف الدولى والتى يتخللها مواجهتين لمنتخب مصر أمام النيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وآخرى ودية مع نيجيريا ضمن الأجندة الدولية. ويستعد الفريق لملاقاة إنبى نهاية مارس الجارى فى إطار الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى. ويحتل الاسماعيلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، احرز لاعبوه 20 هدفا ودخلت مرماه مثلهم، ولديه 5 مباريات مؤجلة امام الزمالك والاهلي والجونة وانبي والمقاولون العرب. ونستعرض فى السطور التالية مواجهات الاسماعيلى بعد انتهاء فترة توقف الدوري .. 1_ انبى والإسماعيلى ..29 مارس 2_ الاسماعيلى والمقاولون العرب.. 2 أبريل Advertisements 3_ بيراميدز والاسماعيلى ..6 أبريل 4_ الاسماعيلى والجونة ..10 أبريل 5_ المصرى والاسماعيلى ..14 أبريل 6_ الاسماعيلى والزمالك ..18 أبريل 7_ وادى دجلة والاسماعيلى ..23 أبريل

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