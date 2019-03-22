بث مباشر رابط مشاهدة مباراة السودان وغينيا الاستوائية بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة لايف...

بث مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا الاستوائية بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة ستار، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة تجمع ما بين منتخب السودان ومنتخب غينيا الاستوائية وذلك ضمن إطار منافسات الأسبوع السادس من نهائي كأس الأمم الأفريقية، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة السودان وغينيا الاستوائية بث مباشر.

مباراة السودان وغينيا الاستوائية بث مباشر

كورة لايف مباراة السودان وغينيا الاستوائية بث مباشر، والجدير بالذكر ان الفريقين يسعون لتحقيق الفوز وحصد نقاط في المباراة القوية التي تجمع بينهم اليوم في مباراة الإياب، وقد انتهي لقاء الذهاب بفوز منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد في ترتيب المجموعة الأولي، ويدخل منتخب السودان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، أما عن منتخب غينيا فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في ترتيب المجموعة الأولي،

موعد مباراة السودان وغينيا الاستوائية

وسوف ينطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرةـ،ـ والساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات،ـ وعلى ان تقوم قناة بي ان سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها، وسوف يعلق المعلق سوار الذهب على اللقاء.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الاستوائية