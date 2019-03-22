موعد مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

تقام اليوم مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي المباراة الأخيرة في كأس الخليج العربي الإماراتي، يتابع هذه المباراة الكثير من المشجعين للفريقين في كل أنحاء دول الخليج العربي، وقد وصل الفريقين لهذه المباراة بعد لعب مباريات بدأت من يوم 4 سبتمبر 2018 الماضي، حقق الفريقان الفوز في معظم المباراة، وفي دوري المجموعات احتل الوحدة، وشباب الأهلي دبي المركز الأول، والثاني في المجموعة الأولى، اليوم نقدم لكم موعد مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي، وكل المعلومات المتوافرة عن هذه المباراة.

موعد مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي

تقام هذه المباراة في بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، احتل الفريقان الترتيب الأول، والثاني في المجموعة الأولى، والآن يتقابلوا في المباراة النهائية، وقد تم الإعلان عن موعد مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة السابعة، والنصف بتوقيت مكة المكرمة، يستطيع جميع المشاهدين متابعة المباراة من خلال النايل سات لأنها سيتم عرضها بشكل مجاني لجميع المشاهدين.

في المباريات الأخيرة للفريقان استطاع الأهلي دبي تحقيق الفوز على فريق النصر بنتيجة 3 – 1، وصعد للمباراة النهائية، وأيضا استطاع نادي الوحدة تحقيق الفوز على بني ياس بنتيجة 4 – 1، ليتقابل الفريقان اليوم 22 / 3 / 2019 في المباراة النهائية في البطولة.