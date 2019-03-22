4 مليون ونصف قيمة الحكام الأجانب للزمالك في مباريات الدوري

كتب: محمد السيسي
أكد رئيس نادي الزمالك، إرساله خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري، لإسناد مباريات الفريق الأبيض المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز، لحكام أجانب، عقب تعادل الفريق، أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية من البطولة.
وتعد تكلفة طاقم التحكيم الأوروبي في المباراة الواحدة 25 ألف دولار، ويتبقى للأبيض في الدوري بعد خوضه 22 مباراة، 12 مواجهة أخرى، منها 2 أمام الأهلي، سيتكفل اتحاد الكرة بتكاليف الحكام، وسيكون هناك 10 مباريات أخرى، مطالب النادي الأبيض بسداد مستحقاتهم، والتي ستبلغ قيمتها 250 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 مليون و500 ألف...
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