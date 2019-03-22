الأهلي يرد على خطاب «كاف» بشأن تغيير ملعب برج العرب

كتب علي سمير
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الخطاب الذي وصل إلى اتحاد الكرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشآن تغيير ملعب برج العرب قبل مباراتي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية، لسوء أرضية الملعب، هو من اختصاص الاتحاد وليس الأهلي.
وأوضح مدير الكرة، أن النادي ليس له علاقة بهذا الأمر، على اتحاد الكرة تحديد الملعب لخوض مبارياتنا عليه بناءً على طلب الاتحاد الأفريقي "كاف".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب من اتحاد الكرة، تحديد ملعب بديل أو أكثر لمباريات الأهلي...
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