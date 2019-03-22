محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيله لمباراته الودية أمام نظيره الأمريكي في السادسة مساء اليوم الجمعة على أحد الملاعب بمدينة ألكانتى الإسبانية. وتأتي المباراة ضمن استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. Advertisements وضمت تشكيلة المنتخب الأوليمبي كل من : عمر رضوان - أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمود الجزار - أكرم توفيق – كريم نيدفيد – محمد صادق - أحمد حمدي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان وعلى مقاعد البدلاء : عمر صلاح – وأحمد يوسف – غنام محمد – محمد عبد السلام – محمود مرعي – ناصر منسي – كريم العراقي – عمر مرموش – أحمد مصطفى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي وريان يقودان المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.