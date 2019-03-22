اتحاد الكرة يرد على طلب الكاف بإيجاد بديل لبرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن ملعب برج العرب في الإسكندرية سيكون جاهزاً بالصورة اللائقة لاحتضان مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" قد أرسل خطاباً لنظيره المصري يطلب خلاله تحديد ملعب بديل أو أكثر لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، وذلك نظراً لسوء حالة أرضية الملعب الأبرز في مصر حالياً.

كما أكد عامر حسين في تصريحات صحفية، أن ستاد برج العرب يتم تهيئته الآن لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 30 من الشهر الجاري.

يذكر أن استاد برج العرب قد تم استبعاده من قبل اللجنة المصرية المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لاستضافة مباريات المسابقة القارية الأكبر، وتم اختيار استاد الإسكندرية عوضاً عنه.