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قرار مفاجئ من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد انتهاء الراحة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس خضوع لاعبيه لقياسات وزن بعد انتهاء الراحة السلبية

ويرغب السويسري كريستيان جروس في معرفة أوزان لاعبيه ومعرفة مدى التزام كل لاعب بتعليماته خلال فترة الراحة

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 30 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري على ملعب برج العرب بالاسكندرية

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