شاهد.. الأهلي يتقدم على شبين بهدف صالح جمعة في الشوط الأول

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من المباراة الودية أمام جمهورية شبين متقدما بهدف نظيف اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. سجل الهدف صالح جمعة من ضربة جزاء في الدقيقة 35. التتش بالجزيرة. سجل الهدف صالح جمعة من ضربة جزاء في الدقيقة 35. واتسم الشوط الأول بالندية بين الفريقين وسيطر الأهلي وأهدر محاولات عن طريق أحمد فتحي والمغربي وليد أزارو. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري بالدوري . Advertisements شاهد الهدف ..

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