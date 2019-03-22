انطلاق بطولة تنس الطاولة ضمن مشروع البطل الأولمبي ببني سويف

نفذت وزارة الشباب والرياضة بطولة تنس الطاولة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي لمراكز الواعدين، بمحافظة بني سويف .

يشارك في البطولة ٥٠ واعدا من واعدي المشروع القومي للناشئين من ٦ محافظات هي "الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، المنيا، واسوان" وذلك ابتداء من ٢١ مارس

وحتي يوم الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩.يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع، والتى تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى البطولاتالعالمية والإقليمية والدورات الأولمبية.يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها، وينقسم إلى خمس مراحل "مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأولمبى"؛ وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، السلاح".