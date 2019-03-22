نفذت وزارة الشباب والرياضة بطولة تنس الطاولة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي لمراكز الواعدين، بمحافظة بني سويف .
يشارك في البطولة ٥٠ واعدا من واعدي المشروع القومي للناشئين من ٦ محافظات هي "الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، المنيا، واسوان" وذلك ابتداء من ٢١ مارس
يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع، والتى تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى البطولات
يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها، وينقسم إلى خمس مراحل "مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأولمبى"؛ وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، السلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة تنس الطاولة ضمن مشروع البطل الأولمبي ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.