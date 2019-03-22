الشباب والرياضة تشيد بإنجاز الفراعنة أبطال الأولمبياد الخاص

هنأت وزارة الرياضة أبطال مصر للأولمبياد الخاص المصرى بعد إحرازهم 81 ميدالية فى الألعاب العالمية الصيفية بأبو ظبى 2019 بواقع 32 ميدالية ذهبية، 25 فضية و 24 برونزية، كما حصل 16 من اللاعبين على المركز الرابع ،14 على المركز خامس ،6 المركز سادس و4 مركز سابع.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة على هذا الإنجاز الكبير لهؤلاء الأبطال الحقيقيين الذين رفعوا اسم مصر عاليًا فى سماء البطولات متمنيا لهم دوام النجاح والمزيد من البطولات والميداليات.

وأناب وزير الرياضة فى استقبال الأبطال د.أشرف البجيرمى مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى قد شهد مؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص قبل سفرها كما حضر مباراة مصر وفرنسا لكرة السلة فى أبوظبى وقام بجولة فى أرض المعارض وصالة الجمباز والتقى أيضًا ببعض اللاعبين مؤكدًا قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج .

وأشاد صبحى بالجهد الذى بذل من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد للخروج بهذه النتائج المشرفة وتشريف مصر فى الألعاب العالمية.



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