غدًا.. إنطلاق سباق مصر الدولي للدراجات بمشاركة ١١ دولة بالأقصر وأسوان

تنطلق غدا فعاليات النسخة رقم "٤٧" من سباق مصر الدولي للدراجات، بمحافظتي الأقصر وأسوان وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وينظمه الاتحاد المصري للدراجات ، وذلك خلال الفترة من٢٣ إلى ٢٦ مارس.

يشارك في الفعاليات ١٢٠ متسابق يمثلون ١١ دولة، هى" ألمانيا، روسيا، اليونان، ماليزيا، أنجولا، المغرب، الجزائر، عمان، البحرين، الإمارات، بالإضافة إلي مصر الدولة المنظمة"

ويعقد مساء اليوم الجمعة الإجتماع الفني للسباق بمشاركة ممثلي الدول المشاركة، للإعلان عن كافة الأمور الفنية والإدارية واللائحة الخاصة بالسباق.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الإفتتاح، وفعاليات السباق غدا السبت من ميدان أبو الحجاج من أمام معبد الأقصر، والذي سيتضمن فقرات من الفنون الشعبية والنوبية، وسيكون الختام بمحافظة أسوان.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعم السياحة

وفي هذا الصدد وجه "وزير الرياضة" الشكر للقيادة السياسية على دعمها للرياضة وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية، مؤكدا أن مصر حاليا تتمتع بالاستقرار والأمن، لافتا إلى أن ذلك ساهم في جعل مصر جاذبة لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية.

يذكر أن سباق مصر الدولي للدراجات قد عاد بعد غياب 4 سنوات، لينطلق من جديد بنسخته رقم "٤٧" ليأخذ مكانه على خريطة

الدول المشاركة، للإعلان عن كافة الأمور الفنية والإدارية واللائحة الخاصة بالسباق.ومن المقرر أن ينطلق حفل الإفتتاح، وفعاليات السباق غدا السبت من ميدان أبو الحجاج من أمام معبد الأقصر، والذي سيتضمن فقرات من الفنون الشعبية والنوبية، وسيكون الختام بمحافظة أسوان.يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعم السياحة الرياضية ، والتي تعكس دور الرياضة في المساهمة للترويج السياحي من خلال تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.وفي هذا الصدد وجه "وزير الرياضة" الشكر للقيادة السياسية على دعمها للرياضة وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية، مؤكدا أن مصر حاليا تتمتع بالاستقرار والأمن، لافتا إلى أن ذلك ساهم في جعل مصر جاذبة لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية.يذكر أن سباق مصر الدولي للدراجات قد عاد بعد غياب 4 سنوات، لينطلق من جديد بنسخته رقم "٤٧" ليأخذ مكانه على خريطة رياضة الدراجات الدولي

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