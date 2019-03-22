بتروجت يفوز بكأس مصر مواليد 97

فاز فريق بتروجت مواليد 97 ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على المقاولون بثلاثة أهداف نظيفة بالمركز الأولمبي بالمعادى. نظيفة بالمركز الأولمبي بالمعادى. أحرز الأهداف أحمد لالا وعبد الرحمن السويسي وسانت كوريه . كان بتروجت قد تخطى جمهورية شبين في الدور قبل النهائي، ويحصل الفائز بالكأس على 100 ألف جنيه.

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