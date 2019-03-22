براعم الزمالك يواصلون الانتصارات فى دوري السوبر

واصلت فرق براعم كرة القدم بنادي الزمالك مواليد: 2005/2006/2007/2008/2009 الفوز في المجموعة الأولى لدوري السوبر لمنطقة الجيزة للبراعم. وجاءت النتائج التى حققتها فرق براعم الزمالك اليوم الجمعة كالتالي : – فاز فريق 2005 بقيادة اسامه عبدالله علي فريق الطالبية بستة أهداف دون رد. – فاز فريق 2006 بقيادة أحمد رزق علي فريق العياط بخمسة اهداف دون رد . Advertisements – فاز فريق 2007 بقيادة خالد مصطفي و علاء علوان علي فريق بولاق بثمانية أهداف دون رد . – فاز فريق 2008 بقيادة عمرو مجدي علي فريق الإعلاميين بثمانية اهداف دون رد. – فاز فريق 2009 بقيادة عبدالله السيد علي فريق البدرشين بثلاثة اهداف مقابل هدف . وحرص عبدالحميد بسيوني رئيس مدرسة الكرة بالزمالك ونصر ابراهيم المدير الفني للمدرسة ومحمد صبحي المدير الاداري للمدرسة علي متابعة المباريات من أجل الوقوف علي المستوي الفني للاعبين ومؤازرتهم وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات.

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